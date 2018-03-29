وهاب: المقصود بغازي كنعان شخص غير الحاج وفيق صفا

By leb

وهاب: إعتقد البعض أن المقصود بغازي كنعان هو الحاج وفيق صفا وهذا غير صحيح فالمقصود شخص آخر والحاج وفيق رجل مستقيم وحريص على حلفاء الحزب

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