By leb
وهاب: إعتقد البعض أن المقصود بغازي كنعان هو الحاج وفيق صفا وهذا غير صحيح فالمقصود شخص آخر والحاج وفيق رجل مستقيم وحريص على حلفاء الحزب
أقراء المزيد من المصدر: وهاب: المقصود بغازي كنعان شخص غير الحاج وفيق صفا
By leb
وهاب: إعتقد البعض أن المقصود بغازي كنعان هو الحاج وفيق صفا وهذا غير صحيح فالمقصود شخص آخر والحاج وفيق رجل مستقيم وحريص على حلفاء الحزب
أقراء المزيد من المصدر: وهاب: المقصود بغازي كنعان شخص غير الحاج وفيق صفا
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