آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » أمريكا تخطط للكشف عن مواقع التواصل شرطا للتأشيرة

أمريكا تخطط للكشف عن مواقع التواصل شرطا للتأشيرة

Posted by on March 30, 2018 0 Comment

By leb

تخطط السلطات الأمريكية لرقابة جديدة للراغبين بالحصول على التأشيرة الأمريكية، ما قد يثير انتقادات حادة للحريات، لا سيما أنها تريد فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي. فسيتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة أمريكية الإفصاح عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتفهم السابقة، وحساباتهم البريدية الالكترونية. ويعد الإجراء جديدا وسيطال 10 ملايين شخص سنويا. إلا […]

أقراء المزيد من المصدر: أمريكا تخطط للكشف عن مواقع التواصل شرطا للتأشيرة

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com