أمريكا تخطط للكشف عن مواقع التواصل شرطا للتأشيرة

By leb

تخطط السلطات الأمريكية لرقابة جديدة للراغبين بالحصول على التأشيرة الأمريكية، ما قد يثير انتقادات حادة للحريات، لا سيما أنها تريد فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي. فسيتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة أمريكية الإفصاح عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتفهم السابقة، وحساباتهم البريدية الالكترونية. ويعد الإجراء جديدا وسيطال 10 ملايين شخص سنويا. إلا […]

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