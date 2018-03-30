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بيان لمرشح القومي يثير أزمة العلاقة مع التيار الوطني

Posted by on March 30, 2018 0 Comment

By leb أثار بيان لمرشح الحزب السوري القومي في دائرة بيروت الثانية فارس سعد أزمة العلاقة مع “التيار الوطني الحر” في ضوء ما سماه “مواقف مفاجئة ومستغربة”.

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