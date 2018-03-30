By leb أثار بيان لمرشح الحزب السوري القومي في دائرة بيروت الثانية فارس سعد أزمة العلاقة مع “التيار الوطني الحر” في ضوء ما سماه “مواقف مفاجئة ومستغربة”.
أقراء المزيد من المصدر: بيان لمرشح القومي يثير أزمة العلاقة مع التيار الوطني
By leb أثار بيان لمرشح الحزب السوري القومي في دائرة بيروت الثانية فارس سعد أزمة العلاقة مع “التيار الوطني الحر” في ضوء ما سماه “مواقف مفاجئة ومستغربة”.
أقراء المزيد من المصدر: بيان لمرشح القومي يثير أزمة العلاقة مع التيار الوطني
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