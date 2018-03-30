By leb أثار بيان لمرشح الحزب السوري القومي في دائرة بيروت الثانية فارس سعد أزمة العلاقة مع “التيار الوطني الحر” في ضوء ما سماه “مواقف مفاجئة ومستغربة”.

أقراء المزيد من المصدر: بيان لمرشح القومي يثير أزمة العلاقة مع التيار الوطني