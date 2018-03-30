By leb
تيمور جنبلاط: إستهداف إتفاق الطائف ومحاولة تفريغه من مضمونه مغامرة خطيرة والتصدي لها سيكون في صناديق الإقتراع في 6 أيار
أقراء المزيد من المصدر: تيمور جنبلاط: إستهداف إتفاق الطائف ومحاولة تفريغه مغامرة
By leb
تيمور جنبلاط: إستهداف إتفاق الطائف ومحاولة تفريغه من مضمونه مغامرة خطيرة والتصدي لها سيكون في صناديق الإقتراع في 6 أيار
أقراء المزيد من المصدر: تيمور جنبلاط: إستهداف إتفاق الطائف ومحاولة تفريغه مغامرة
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