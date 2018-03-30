عاجل: إسقاط طائرة إسرائيلية بالمنطقة الوسطى

By leb

عاجل: المقاومة الفلسطينية تتمكن من إسقاط طائرة إستطلاع إسرائيلية بالمنطقة الوسطى في وقت قالت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تواجه التظاهرات السلمية للفلسطينيين بالقتل والبطش. وحمل المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات بحق الفلسطينيين” لدى إحيائهم يوم الأرض. وطالب المحمود ب”تدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء أبناء الشعب العربي الفلسطيني على […]

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