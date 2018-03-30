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عاجل : المخابرات الامريكية تحذر السعودية من ضربة صاروخية “مؤلمة”

Posted by on March 30, 2018 0 Comment

By leb

قال معهد “بروكينغز” الاستخباراتي الأمريكي، إن مليشيا الحوثيين – بمساعدة إيران – صعدت هجماتها الصاروخية على السعودية، معتبرًا أن مخاطر الصراع تزداد، وأن فرص الحل السلمي للحرب ما فتئت تتضاءل. ويصادف هذا الأسبوع الذكرى الثالثة للتدخل السعودي في الحرب الأهلية في اليمن. وتدخلت الرياض وحلفاؤها لمنع الحوثيين من الاستيلاء على البلد بأكمله. وبمناسبة الذكرى السنوية، […]

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