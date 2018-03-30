غاريوس زار مركز الأحرار في الحدت: لائحة سوا لبعبدا ستحقق مفاجآت في نتائجها

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إستضاف حزب “الوطنيين الأحرار” في مركزه في الحدت، المرشح عن المقعد الماروني في بعبدا إيلي غاريوس، في حضور رئيس فرع الحدت في “الأحرار” بطرس طراف واعضاء لجنة الفرع وعدد من المسؤولين الحزبيين. وبحسب بيان أصدره الحزب، فإن المجتمعين ناقشوا عددا من الأمور المتعلقة بحملة المرشح غاريوس، المدعوم من “الأحرار”، وبالماكينة الانتخابية، التي ستواكب هذه العملية. […]

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