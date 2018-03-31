تعرّف على مواصفات الحب عند المرأة من برج الحمل

By cedar

المرأة الحمل تشبه في الحب “الكرة النارية”، بكونها شغوفة ويمكن إشعالها عن طريق مدحها وإرضاء ذاتها، ولكن يجب أن يكون المديح صادقا وغير مُفتعل، وإلا أدى لنتيجة عكسية معها، وهي إمرأة حساسة للغاية عندما يتم نقدها وخاصة في العلاقة الحميمة فلو تم جرح أحاسيسها سيصعب التواصل معها مجددا، وعلى الرغم من حبها للحرية فعندما تلتزم تجاه شخص معين تكون مخلصة له حتى آخر العمر،غموض هذه المراة الأخّاذ وسحرها وجاذبيتها هوما يميزها، فهذا الغموض يثير فضول الآخرين ويدفعهم للتقرّب منها لإكتشاف خبايا شخصيتها وسرّ جمالها، تتمتع صاحبة هذا البرج بتكاوين مثالية وجميلة،إضافة إلى أنها طيبة القلب ما يزيدها جاذبية، وتعتبر من أكثر الأبراج المحبوبة.

من مشاهير برج الحمل:

فيكتوريا بيكهام، دنيا بطمة.

أبرز الاحداث الاسبوعية وأبرز احداث الشهر الرابع من عام 2018 :

يبدو الربيع متفجرًا ولا تزال النقمة مستمرة هذا الشهر ايضا بسبب الوضع الفلكي والتنافر بين الكواكب التي تشكل مسدسًا مع زحل وبلوتون الذي يوحي بمشاكل جاسوسية وبعمليات احتيال وبداية ازمة مالية وبارقام مغلوطة واوهام بنهضة اقتصادية مصطنعة لن تخف معالمها قبل شهر أيار/مايو المقبل، مع انتقال اورانوس الى برج الثور الترابي، وذلك التنافر بين الزهرة في الثور والمشتري في العقرب والمواجهة بين المريخ بلوتون وزحل الذي سوف يتراجع في الجدي ابتداء من تاريخ 18 نيسان/إبريل، وقد قد نفاجأ بحرب واجتياحات لبعض البلدان وقد نشهد تناقضات كثيرة وأحداث مذهلة ومفاجآت.

وترافقنا احداث فلكية كثيرة مع بداية الشهر الجديد، أهمها انتقال الزهرة الى برج الثور ويعتبر الزهرة كوكب برج الثور الاساسي ما يجعل أمور كل من مواليد الثور السرطان الميزان والجدي تتحسن جسديًا وصحياً ومعنويًا وماليًا، وانتقال المريخ من القوس يجعل مواليد الابراج الجوزاء العذراء القوس والحوت تتنفس الصعداء بعد شهر من المعاناة والتراجع والتعب النفسي والجسدي، كما تسجل بداية الاسبوع قمرا مكتملا في برج الميزان الهوائي فتكون فسحة امل ونجاح وارتياح لمواليد برج الميزان في هذه الفترة التي تمتد 30 يوم من التعب والارهاق بسبب تواجد الكواكب مجتمعة في مواجته من برج الحمل الشمس وتراجع عطارد ومن برج الجدي المريخ الذي يسبب الحوادث والخلافات والتراجع الصحي، بالاضافة الى وجود زحل المتراجع في الجدي فتكون العشرية الاولى الاكثر ضررًا، وكذلك تسجل عطلة الاسبوع حدثًا بارزًا هوالمثلث الفلكي الناري بين القمر في القوس والشمس في الحمل ما يجعل الابراج النارية تعيش مفاجآت وتغييرات فلكية نارية واعدة.

بالنسبة الى حركة القمر السبت والاحد، فالقمر المكتمل في برج الميزان الهوائي الاثنين الثلاثاء والأربعاء، والقمر في العقرب المائي الخميس والجمعة القمر في برج القوس الناري.

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