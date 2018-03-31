سيارة الخامنئي ال “ب ام دبليو” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي الايراني

By leb

تسببت سيارة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في موجة من السخرية والانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت القصة بعد خطاب متلفز ألقاه علي خامنئي، بمناسبة الاحتفال بالسنة الفارسية الجديدة يوم الثلاثاء الماضي ، إذ حث الإيرانيين على دعم المنتجات المحلية بدلاً من الاستيراد من الخارج. ولم تمض دقائق معدودة، حتى عجت مواقع التواصل الاجتماعي […]

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