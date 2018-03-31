آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » سيارة الخامنئي ال “ب ام دبليو” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي الايراني

سيارة الخامنئي ال “ب ام دبليو” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي الايراني

Posted by on March 31, 2018 0 Comment

By leb

تسببت سيارة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في موجة من السخرية والانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت القصة بعد خطاب متلفز ألقاه علي خامنئي، بمناسبة الاحتفال بالسنة الفارسية الجديدة يوم الثلاثاء الماضي ، إذ حث الإيرانيين على دعم المنتجات المحلية بدلاً من الاستيراد من الخارج. ولم تمض دقائق معدودة، حتى عجت مواقع التواصل الاجتماعي […]

أقراء المزيد من المصدر: سيارة الخامنئي ال “ب ام دبليو” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي الايراني

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com