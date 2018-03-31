لديهم تليفزيونات في زنازينهم ويتعلمون عزف الموسيقى.. سجن هالدن النرويجي: عندما يعيش السجناء أفضل من الأحرار

By leb

لمعرفة كيف يعمل السجن، ذهب ممثلون عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في رومانيا في جولة في سجن هالدن في النرويج، حيث السجناء، يتمتعون بالعديد من حريات الحياة اليومية. في بداية اليوم، يتكوّن الإفطار من الخضراوات وعجة اللحم، والسلطة وعصير البرتقال والقهوة. السجناء والحراس وحتى المدير يأكلون الشيء نفسه، إذا لم يعجبهم الطعام الذي يحصلون […]

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