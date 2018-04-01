نيسان يحمل في طياته مشاكل جاسوسية واحتيال

By cedar

مازالت النقمة مستمرة الشهر الجاري بسبب الوضع الفلكي والتنافر بين الكواكب التي تشكل مسدسًا مع زحل وبلوتون، فيوحي بمشاكل جاسوسية وبعمليات احتيال وبداية أزمة مالية وبأرقام مغلوطة وأوهام بنهضة اقتصادية مصطنعة في بعض الأحيان ويعيدنا بالذاكرة إلى الأزمة الاقتصادية في ايلول/سبتمر 2008 عندما دخل بلوتون إلى الجدي وشكل معاكسة مع اورانوس في الحمل، وهي بداية مرحلة تاريخية صعبة شهدناها جميعا لن تخف معالمها قبل شهر أيار/مايو المقبل مع انتقال اورانوس إلى برج الثور الترابي ذلك التنافر بين الزهرة في الثور والمشتري في العقرب والمواجهة بين المريخ بلوتون وزحل الذي سيتراجع في الجدي ابتداء من تاريخ 18 نيسان/إبريل قد تفاجأ بحرب واجتياحات لبعض البلدان قد نشهد تناقضات كثيرة وأحداث مذهلة ومفاجآت بالنسبة إلى بعض التنقلات والمواصلات.

وقد يكون الشهر الأكثر عرضه لأحداث مربكة قد تغيّر اتجاهات الكثيرين وتقلب بعض المقاييس وقد يحمل اتهامات وإدانات ومحاكمات تتركّز عليها الأنظار والأسماع.

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