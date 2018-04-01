يحمل الشهر فرصة ثمينة للتقدّم ولتحقيق إنجازات صعبة

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أبرز الأحداث الفلكية عن شهر نيسان/أبريل 2018:

أجواء مربكة

مهنيًا: تشتد الانفعالات وتكون مزاجيا وسريع التصرف بسبب مواجهة الكواكب لبرجك عزيزي الدلو ان كوكب المشتري وكوكب المريخ مصران على معاكسة طموحاتك وتقدمك كما ان تراجع عطارد في الحمل يولد جوا من المواجهات في النقسم الاول من الشهر فلا تتورط في مشاكل جدية او مواضيع مهمة وكن منتبها الى كل الاتفاقات المحتملة ولا تتورط في ازمة او تؤجج ازمة ما فكن حذرًا ، ان سبب انزعاجك هو ظهور منافس لك او تشدّد مسؤول عنك الذي يطلب المزيد من التوضيح حاذر من الوقوع ضحية الانفعال والغضب ، في المقابل قد يحمل الشهر فرصة ثمينة للتقدّم ولتحقيق انجازات صعبة سوف تعاني من تراجع الحظوظ ومن ضياع بعض العناصر الايجابية في عملك لذلك عليك ان تكون كن مترويا خلال بعض المفاوضات ولا تتسرع في الكلام والقرار وحضر نفسك لكل سؤال قد يطرح عليك أنصح لك تخفيف نبرة الصوت وتجنّب الانفعالات قدر المستطاع. ستواجه بعض العدائية والتشنّج، وقد تنشأ خلافات لم تكن في الحسبان أو تظهر مشكلات قانونية معقدة يبدو الوضع العام متقلبًا وقد ينذر ببعض المشكلات لذلك أدعوك الى ترتيب أوضاعك الخاصة من دون تلكؤ والى إنهاء المسائل العالقة. إذا أمكن بصورة هادئة وليّنة. تسلّح بالصبر واضبط ثورتك وكن جاهزا لتحمل كافة المسؤوليات على انواعها.

عاطفيًا: قد تغيب الرومانسية عن الأجواء هذا الشهر، إلاّ أنّك قادر على الاستمتاع بأحاديث ومشاريع متنوعّة برفقة الأحبّاء. تحدث أمور كثيرة هذا الشهر وبإمكانك التعامل مع كل المتغيرات بإيجابيّة ورحابة صدر. سوف يحرص كوكب الزهرة من الثور والمريخ من الجدي على أن تبقى مشغولًا بحياتك الشخصية فلا تتردّد في إظهار نوياك الحسنة لدى التواصل مع الآخرين. إنّه الوقت المناسب لمناقشة قضايا مهمة وقضاء أوقات سعيدة مع الحبيب. تهدأ أمورك خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر مع انتقال كوكب الزهرة الى برج الجوزاء الصديق العازب من برج الدلو تحاول الإستفادة من التأثيرات الإيجابية التي تحيطك وتسعى لإستكشاف مدى جاذبيتك.

أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر نيسان/أبريل 2018:

1-مهنيًا: تكون ذا قدرة إقناع قوية للحصول على الموافقة، وتلمع على نحو لا يضاهى وتعيش نجاحًا ايجابيًا ومطمئنًا.

عاطفيًا: تقرر مع الشريك القيام بجولة سياحية تزوران في خلالها أهم الأماكن الأثرية والرومنطيقية لتجددا شهر العسل بعيدًا عن هموم العمل والحياة العائلية.

صحيًا: إمنح نفسك أكبر قدر ممكن من الراحة يعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.

2-مهنيًا: حاول تغيير أسلوب التعاطي مع الزملاء، فهذا من شأنه أن يقرّبهم منك ويبعد الجفاء في العلاقة الذي حصل في الآونة الأخيرة.

عاطفيًا: التصرّف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنّبك تدريجيًا، حاول تحسين تصرّفاتك معه واعرف ما يرضيه لتعمل عليه.

صحيًا: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بنفسك أكثر فأكثر.

3-مهنيًا: تواجه حالة توتر مع أحد الزملاء، حاذر الخلافات الشخصية التي قد تسبب لك الالتباس في بعض الأمور الدقيقة التي يمكن أن ثير المشاكل.

عاطفيًا: كُن عادلًا في تصرّفاتك وكن حريصًا على إظهار المودّة والاحترام للحبيب الذي لا يفارقك لحظة طالما أنت بقربه.

صحيًا: لا تبالغ في انفعالاتك السلبية بل حاول تجنّب الخلافات كليًّا هذا اليوم.

4-مهنيًا: محاولة خداع أحد الزملاء ترتد سلبًا عليك، وقد يبتعد عنك الآخرون بسبب مزاجك المتقلب نوعًا ما، لكن تنبيهك إلى ذلك يسوي الأمور.

عاطفيًا: تجنب الاستخفاف في تعاطيك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدكما أكثر على المدى المنظور ويحول دون ولادة المشاكل.

صحيًا: وضعك الصحي جيّد لأنك تتبع نظامًا متوازيًا يوفر لك الاستقرار والراحة.

5-مهنيًا: تصبّ اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الإبداعية ولا تتراجع أمام الفشل الذي تعده مرحلة عابرة في مسيرتك الناجحة.

عاطفيًا: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها وإفلاتها من إمكان حلها بأسرع ما يمكن.

صحيًا: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزًا أو تحتل مكانًا لا يليق الاّ بك.

6-مهنيًا: عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.

عاطفيًا: تتخلص من الفتور والروتين في العلاقة بالشريك، بعدما كان السبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك غير المبررة أحيانًا كثيرة.

صحيًا: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.

7- مهنيًا: يضخ فيك هذا اليوم روح النضال والمجابهة والخطابة والمرافعة والمواجهة والدفاع عن حقوقك المهضومة.

عاطفيًا: أنت كريم وطيّب القلب، كما أنك مستعد أبدًا ودومًا لمسامحة الحبيب على أخطائه على الرغم من عدم أهميتها وتفاهتها في بعض الأحيان.

صحيًا: تكون جميع الأمور مقلقة الى حدّ ما، وأدعوك الى عدم تأزيم الأوضاع، بل إلى الالتفاف حول الجميع.

8-مهنيًا: تعارض أيّ خطوة إذا لم تكن مقتنعًا بما يعرض عليك، العشوائية لن تكون في مصلحتك على الإطلاق، فتروّ بعض الشيء.

عاطفيًا: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة لكل ما يقلقك، فترتاح نفسيًا، وتريح المحيط بك.

صحيًا: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

9-مهنيًا: عليك أن تخطّط جيدًّا قبل بدء التنفيذ، ومسايرة محيطك المهني لتفادي الاعتراضات المفاجئة التي قد “تخربط” مشاريعك المهمة.

عاطفيًا: تبدو حاليًّا في قمة عطائك وإنسانيّتك، فلا عجب إذا كنت متكاتفًا مع حبيبك في جميع الأمور ومتفقًا معه حول مختلف النقاط .

صحيًا: حاول الابتعاد عن محيطك المهني المملّ ومارس أنشطة ترفّه عنك.

10-مهنيًا: فرص استثنائية تتعلق بمحيطك الاعتيادي وبمشاريعك الغالية، كل شيء يتحرك بسرعة وتتوصّل معه الى النتيجة المطلوبة.

عاطفيًا: تتمتّع بشخصية جذّابة ولطيفة ولا بدّ من أن تلفت الأنظار إذا كنت عازبًا، إنه يوم مميّز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة.

صحيًا: عدة أمراض قد تكون محدقة بك، بإمكانك تجنب الإصابة بقسم كبير منها إذا مارست الرياضة.

11-مهنيًا: يغمرك الجميع بلطفهم ويجعلونك مرتاحًا لمجريات الأمور وللمبادلات والاتصالات مع مجموعة كبيرة من الناس.

عاطفيًا: أدعوك الى تخصيص هذا اليوم للحبيب حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها.

صحيًا: إذا أحسنت التصرّف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك عامل الإصابة بالتشنّج.

12-مهنيًا: يعدك هذا اليوم بأجواء مهنية مريحة، وكن مستعدًا للمرحلة المقبلة فهي تتطلب منك الكثير من الوقت والصبر.

عاطفيًا: خصص للحبيب المزيد من الوقت ليفكر في استمرار علاقته بك، اتخذ القرار المناسب لتحديد الأطر الواضحة للمستقبل العاطفي.

صحيًا: إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي.

13-مهنيًا: تخوض نشاطات جمّة جيّدة ومناسبة، وتبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها مشاريعك التي تتطلب موازنة كبيرة نوعًا ما.

عاطفيًا: تباشر علاقة حب جديدة، أو يؤدي أحد الأولاد دورًا في حياتك، أو تطل على خبر جيد يتعلق بالشريك يفرحك ويتركك تمضي أجمل الأوقات.

صحيًا: يغمرك وحي كبير والهام فتختار الأنسب لصحتك وتشعر بالاطمئنان.

14-مهنيًا: يسهّل هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويسرّع الخطى نحو إنجازات كثيرة كنت تحلم بها منذ سنوات وتنتظر الفرصة المناسبة.

عاطفيًا: تفرح كثيرًا هذا اليوم ويرافقك الحظ على الصعيد العاطفي ويدخل البهجة إلى قلبك، وتحقق ما يسعد الشريك الذي يرتاح كثيرًا.

صحيًا: قد تكون وعكة صحية غير مؤلمة بداية ثم تتطور إلى وضع محرج، انتبه.

15-مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مشاكل عابرة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك، في العمل ثمة من يحاول التشويش على مقترحاتك للحطّ من عزيمتك.



عاطفيًا: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجًا أمام علاقة ناشئة، وفي المقابل تتلقى خبرًا يحمل إليك تباشير لم تكن تتوقعها.صحيًا: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس.

16-مهنيًا: أنت شخص كفوء ويحالفك الحظ فلا داعي إلى القلق، توقّع ورشة عمل جديدة أو رحلة أو ترقية كنت بانتظارها، لكنها تأخرت بعض الشيء.

عاطفيًا: ترافقك الظروف السهلة التي تسمح لك بالتفاهم والانسجام مع حبيبك، وإذا كانت العلاقة متينة تصبح أكثر متانة وصفاء.

صحيًا: لا تدع أصحاب النفوس الصغيرة يسثتيرون عصبيتك ويستفزونك لتحقيق مآربهم والنيل منك.

17-مهنيًا: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.

عاطفيًا: تختفي الهواجس وأسباب الغيرة ويطمئن بالك لسير الأمور وتغضّ النظر عن بعض الشوائب التي يتمسّك بها حبيبك.

صحيًا: لا تلزم نفسك القيام بمجهود إضافي، بل قم بما هو مطلوب منك فقط.

18-مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أجواء مريحة، لكن عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك، وقد تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.

عاطفيًا: صارح الحبيب بما تشعر به أفضل من أن تبقى صامتًا، وقابله لحلّ بعض المشاكل العالقة.

صحيًا: تعليمات خبير التغذية مهمة وضرورية للتوصّل إلى النتيجة المتوخاة من اتباع الحمية الغذائية.

19-مهنيًا: توقع الكثير أنت طموح وترغب في المزيد، على الرغم من تحقيقك جزءًا كبيرًا من أحلامك يكون اليوم واعدًا جدًا.

عاطفيًا:لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرّفات الحبيب، فتصرفاتك تسبب الإحراج له، لذا كن حذرًا بما تقوم به وحاول ضبط أعصابك قدر المستطاع.

صحيًا: يجب معالجة أي توعك صحي مفاجئ يسبب آلامًا مبرحة.

20-مهنيًا: قد تتراجع الخطوات ابتداءً من اليوم وتعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة أو بأي وسيلة أخرى ممكنة.

عاطفيًا: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما استفيدا منه ما استطعتما إلى ذلك سبيلًا.

صحيًا: حاول أن تستريح اذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقًا.

21-مهنيًا: تشتد ثقتك بالنفس وتلاقي المساعدة المطلوبة فتسير الأمور كما يجب وتشعر أن المناخ بدأ يتغير، فمارس ينتقل إلى برج الجوزاء وهو موقع مناسب جدًا لك.

عاطفيًا: إذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازبًا فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات.

صحيًا: تقوم بأعمال متعددة في الوقت ذاته، ما يسبب لك إرهاقًا وتعبًا نفسيًا.

22-مهنيًا: العراقيل التي يضعها الآخرون في طريقك تشكل لديك حافزًا لتتقدم بشكل أكبر في مجالك المهني وتبرهن أنك على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفيًا: كن لطيفًا مع الحبيب ولا تتصرّف بعنف تجاهه، ولا تترك العوائق المادية تقف في طريق علاقتك به.

صحيًا: أنت غير منتظم ومتقلب من وضع إلى آخر، وتستغلّ طاقتك إلى أقصى درجة.

23-مهنيًا: يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكن رحابة صدرك في تقبل آراء الآخرين تتيح لك استيعاب الأمور.

عاطفيًا: كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبّب لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك.

صحيًا: حاول قدر الإمكان ألا تقسو على نفسك فتوفر عليك التورط في مشاكل صحية كثيرة.

24-مهنيًا: لا تتخذ قراراتك عشوائيًا قبل أن تستشير أشخاصًا ذوي خبرة، وحاول أن تنهي الأعمال الضرورية في وقتها قبل أن تتراكم عليك.

عاطفيًا: ينتقل كوكب فينوس إلى برج الجوزاء، لتبدأ علاقة عاطفية جديدة عنوانها الانسجام والاستقرار وتبادل المشاعر الصادقة.

صحيًا: لا تهمل وضعك الصحّي اعتقادًا منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.

25-مهنيًا: لا يلائمك هذا اليوم، بل قد يولّد انفعالات شديدة وردود فعل عنيفة، وتتأزم الأمور بعض الشيء نتيجة تدخلات خارجية مغرضة.

عاطفيًا: ساير الوضع ولا تعقّد الأمور أكثر بينك وبين الحبيب، وكن متفائلًا بمستقبل علاقتك به، فهو الشخص المناسب لك مهما حدث.

صحيًا: لا تهمل اي عارض ولا تتورّط في أي مشكلة، بل قف على الحياد وابتعد عن الأماكن الخطيرة فقد تصاب بحادث.

26-مهنيًا: يحيي هذا اليوم الماضي الأليم ويثير بعض الشغب ويولد احتقانًا في حياتك أو حيرة، والكذب لن يفيدك بشيء.

عاطفيًا: تغفر للشريك أمورًا أخطأ فيها تجاهك، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف، لأن الأمور يمكن أن تتفاقم.

صحيًا: كن حريصًا في لائحة طعامك، وخفف من النشويات والدهنيات.

27-مهنيًا: خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة.

عاطفيًا: تتلقى معلومات خاصة جدًا عن زوجك أو حبيبك، وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل.

صحيًا: كن متأنيًا، قد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.

28-مهنيًا: العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور كلها وتصويب بعض الأخطاء أو الهفوات.

عاطفيًا: عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك، وحاول أن تكون منطقيًا في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية.

صحيًا: حاول التخفيف من حال التوتر التي قد تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

29-مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم تأنيًا وانتباهًا لسلامتك، وتتوصل إلى عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدة تعود عليك بالفائدة الكبيرة.

عاطفيًا: صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه.

صحيًا: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد.

30-مهنيًا: القمر المكتمل في برج العقرب يتسبب ببعض المشكلات الصغيرة التي تتوصل إلى حلّها، فتسجل نقاطًا في مصلحتك.

عاطفيًا: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، ويمكن في غضون فترة غير طويلة أن تتكشف حقائق وخفايا تفضح الكثير من الأمور.

صحيًا: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعًا.

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