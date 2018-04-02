By leb
عاجل.. ولي العهد السعودي: إذا تم التوصل للسلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.. ولي العهد السعودي: إذا تم التوصل للسلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج
By leb
عاجل.. ولي العهد السعودي: إذا تم التوصل للسلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.. ولي العهد السعودي: إذا تم التوصل للسلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج
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