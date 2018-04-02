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عاجل.. ولي العهد السعودي: إذا تم التوصل للسلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج

Posted by on April 2, 2018 0 Comment

By leb

عاجل.. ولي العهد السعودي: إذا تم التوصل للسلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج

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