By leb

عاجل.. ولي العهد السعودي: إذا تم التوصل للسلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج

أقراء المزيد من المصدر: عاجل.. ولي العهد السعودي: إذا تم التوصل للسلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج