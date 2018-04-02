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فنيانوس: لبينا طللبات الزفت والذي يسبب لهم الحرقة عليهم أن يأخذوا ليموناضة

Posted by on April 2, 2018 0 Comment

By leb

افتتح وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس، ورئيسة مركز الشمال للتوحد ريما فرنجية، مساء اليوم، في مبنى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الغرفة الحسية للمسافرين من الأطفال المصابين بالتوحد، وإضاءة مباني المطار من الخارج باللون الأزرق، ضمن حملة عالمية انطلقت بمناسبة اليوم العالمي للتوحد. حضر حفل الافتتاح المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، […]

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