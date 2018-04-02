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ميقاتي: متمسكون بحصرية السلاح في يد الدولة.. يتكلمون عن الوصاية؟ ونحن نقول لهم إن طرابلس لا تقبل لا واليا ولا وصيا عليها

Posted by on April 2, 2018 0 Comment

By leb

نظمت “رابطة انصار تيار العزم” مهرجانا شعبيا حاشدا ل “لائحة العزم”، في حضور الرئيس نجيب ميقاتي وأعضاء اللائحة، في باحة مركز الحدادين التابع لجمعية العزم والسعادة الاجتماعية في طرابلس. وقال ميقاتي في المناسبة: “اردنا ان تكون بداية اللقاءات من منطقة باب الرمل حيث ارتبطنا واياكم منذ سنوات طويلة بمسيرة تعاون بادية للعيان في كل المجالات، […]

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