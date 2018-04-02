ميقاتي: متمسكون بحصرية السلاح في يد الدولة.. يتكلمون عن الوصاية؟ ونحن نقول لهم إن طرابلس لا تقبل لا واليا ولا وصيا عليها

By leb

نظمت “رابطة انصار تيار العزم” مهرجانا شعبيا حاشدا ل “لائحة العزم”، في حضور الرئيس نجيب ميقاتي وأعضاء اللائحة، في باحة مركز الحدادين التابع لجمعية العزم والسعادة الاجتماعية في طرابلس. وقال ميقاتي في المناسبة: “اردنا ان تكون بداية اللقاءات من منطقة باب الرمل حيث ارتبطنا واياكم منذ سنوات طويلة بمسيرة تعاون بادية للعيان في كل المجالات، […]

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