By leb يقول سياسي مُعارض إن زميلاً له قريباً من العهد يرشّح موظّفاً فاسداً لتسلّم مالية جونية ويمدّه بالدعم اللازم بعدما كان نجا من ملّفات سابقة بغطاء سياسي.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: ترشيح موظّف فاسد لتسلّم مالية جونية
By leb يقول سياسي مُعارض إن زميلاً له قريباً من العهد يرشّح موظّفاً فاسداً لتسلّم مالية جونية ويمدّه بالدعم اللازم بعدما كان نجا من ملّفات سابقة بغطاء سياسي.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: ترشيح موظّف فاسد لتسلّم مالية جونية
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