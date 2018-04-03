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أسرار: ترشيح موظّف فاسد لتسلّم مالية جونية

Posted by on April 3, 2018 0 Comment

By leb يقول سياسي مُعارض إن زميلاً له قريباً من العهد يرشّح موظّفاً فاسداً لتسلّم مالية جونية ويمدّه بالدعم اللازم بعدما كان ‏نجا من ملّفات سابقة بغطاء سياسي‎.‎

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