أسرار: جامعة تبيع الشهادات

By leb حذّر المدير العام للتعليم العالي الطلّاب من جامعة غير مرخّص لها وتبيع الشهادات في صور من دون أن يعلن اتخاذ ‏أي إجراء رسمي في حق الجامعة الوهميّة وأصحابها‎.‎

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