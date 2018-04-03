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أسرار: جامعة تبيع الشهادات

Posted by on April 3, 2018 0 Comment

By leb حذّر المدير العام للتعليم العالي الطلّاب من جامعة غير مرخّص لها وتبيع الشهادات في صور من دون أن يعلن اتخاذ ‏أي إجراء رسمي في حق الجامعة الوهميّة وأصحابها‎.‎

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