By leb حذّر المدير العام للتعليم العالي الطلّاب من جامعة غير مرخّص لها وتبيع الشهادات في صور من دون أن يعلن اتخاذ أي إجراء رسمي في حق الجامعة الوهميّة وأصحابها.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: جامعة تبيع الشهادات
By leb حذّر المدير العام للتعليم العالي الطلّاب من جامعة غير مرخّص لها وتبيع الشهادات في صور من دون أن يعلن اتخاذ أي إجراء رسمي في حق الجامعة الوهميّة وأصحابها.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: جامعة تبيع الشهادات
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