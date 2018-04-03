الاحدب: اخترنا حلفاءنا بدقة لخرق المحادل.. ونزار زكا معتقل في ايران فيما الحكومة لا تجرؤ على المطالبة به

By leb

– أقامت المرشحة عن المقعد السني في طرابلس ناريمان الجمل عشاء في مطعم “الشاطر حسن” بمشاركة نسائية كثيفة، حضره المرشح عن المقعد السني في طرابلس رئيس “لقاء الإعتدال المدني” النائب السابق مصباح الأحدب والمرشح عن المقعد الماروني في طرابلس الإعلامي طوني خليفة. الاحدب وقال الاحدب: “كنت أتمنى لو ضمت هذه الانتخابات نسبة أعلى من السيدات […]

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