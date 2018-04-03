By leb

صدر عن المؤسسة اللبنانية المسيحية في العالم من واشنطن، البيان التالي: “بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفصح المجيد، تلقت المؤسسة اللبنانية المسيحية في العالم CLFW/Project Roots بشرى من الدوائر المختصة في لبنان تفيد بالموافقة على طلب أفراد عائلة سلوم في بوسطن استعادة الجنسية اللبنانية والذي كانت تقدمت به المؤسسة عبر قنصلية لبنان العامة في نيويورك. تعود […]

أقراء المزيد من المصدر: المؤسسة اللبنانية المسيحية في العالم: عائلة سلوم في بوسطن إستعادت جنسيتها اللبنانية