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عاجل: المستشفى العام في سان فرانسيسكو يستقبل عددا غير معروف من الضحايا

Posted by on April 3, 2018 0 Comment

By leb

عاجل.. كاليفورنيا: المستشفى العام في سان فرانسيسكو يستقبل عددا غير معروف من ضحايا واقعة إطلاق نار في مقر شركة “يوتيوب”.

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