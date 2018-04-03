By leb
عاجل.. كاليفورنيا: المستشفى العام في سان فرانسيسكو يستقبل عددا غير معروف من ضحايا واقعة إطلاق نار في مقر شركة “يوتيوب”.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: المستشفى العام في سان فرانسيسكو يستقبل عددا غير معروف من الضحايا
By leb
عاجل.. كاليفورنيا: المستشفى العام في سان فرانسيسكو يستقبل عددا غير معروف من ضحايا واقعة إطلاق نار في مقر شركة “يوتيوب”.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: المستشفى العام في سان فرانسيسكو يستقبل عددا غير معروف من الضحايا
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