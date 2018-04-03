By leb

قبل 33 يوماً من موعد فتْح صناديق الاقتراع في لبنان لاختيار برلمانٍ جديد، بدأت “حمى» الانتخابات النيابية تتصاعد، على المنابر وعلى الأرض، وسط رسْم الأطراف الوازنة “سلة أهدافها» وتالياً “خطوط الربح والخسارة» التي ستترك تداعياتها على مشهد ما بعد 6 مايو واستحقاقاته، خصوصاً تشكيل الحكومة الجديدة وتوازناتها وقبْلها انتخابُ رئيسٍ لمجلس النواب. وبعد اكتمال مهرجانات […]

أقراء المزيد من المصدر: «غليان» انتخابي في لبنان وسط تَطاحُن حسابات «الورقة والقلم»