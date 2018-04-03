في ظل قانون النسبية والصوت التفضيلي هل ستشهد تواجد قوي المرأة اللبنانية في مجلس النواب اللبناني الجديد

By leb

نضال العضايلة* تعتبر المراة اللبنانية واحدة من النساء العربيات اللواتي حصلن على حقوق كاملة في مختلف مجالات الحياة سياسية كانت او اقتصادية او اجتماعية، وهي بذلك شكلت حاله فريدة بين قريناتها في العالم، اذ تتمتع بدور ومكانته في لبنان لا يقلان اهمية عن تلك الادوار المقابلة في دول العالم المتقدم. وتشكل المراة اللبنانية ما نسبته […]

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