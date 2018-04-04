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أسرار: المدارس الخاصّة لن تدفع الدرجات الست ‏للمعلّمين‎

Posted by on April 4, 2018 0 Comment

By leb لم تُثمر اللقاءات المُتكرّرة مع المرجعيّات في المدارس الخاصّة في دفع الأخيرة إلى التزام القانون ودفع الدرجات الست ‏للمعلّمين‎.

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