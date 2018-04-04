By leb لم تُثمر اللقاءات المُتكرّرة مع المرجعيّات في المدارس الخاصّة في دفع الأخيرة إلى التزام القانون ودفع الدرجات الست للمعلّمين.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: المدارس الخاصّة لن تدفع الدرجات الست للمعلّمين
By leb لم تُثمر اللقاءات المُتكرّرة مع المرجعيّات في المدارس الخاصّة في دفع الأخيرة إلى التزام القانون ودفع الدرجات الست للمعلّمين.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: المدارس الخاصّة لن تدفع الدرجات الست للمعلّمين
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