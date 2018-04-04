By leb لم تُثمر اللقاءات المُتكرّرة مع المرجعيّات في المدارس الخاصّة في دفع الأخيرة إلى التزام القانون ودفع الدرجات الست ‏للمعلّمين‎.

أقراء المزيد من المصدر: أسرار: المدارس الخاصّة لن تدفع الدرجات الست ‏للمعلّمين‎