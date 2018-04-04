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أسرار: هيئة الإشراف على الانتخابات والمنجمين الكاذبين

Posted by on April 4, 2018 0 Comment

By leb سأل مرشح بارز أين هي هيئة الإشراف على الانتخابات من ملاحقة “المنجمين الكاذبين” الذين يتلاعبون بالرأي العام ‏لدوافع مالية على شاشات التلفزة؟

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