By leb سأل مرشح بارز أين هي هيئة الإشراف على الانتخابات من ملاحقة “المنجمين الكاذبين” الذين يتلاعبون بالرأي العام لدوافع مالية على شاشات التلفزة؟
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: هيئة الإشراف على الانتخابات والمنجمين الكاذبين
By leb سأل مرشح بارز أين هي هيئة الإشراف على الانتخابات من ملاحقة “المنجمين الكاذبين” الذين يتلاعبون بالرأي العام لدوافع مالية على شاشات التلفزة؟
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: هيئة الإشراف على الانتخابات والمنجمين الكاذبين
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