أسرار: هيئة الإشراف على الانتخابات والمنجمين الكاذبين

By leb سأل مرشح بارز أين هي هيئة الإشراف على الانتخابات من ملاحقة “المنجمين الكاذبين” الذين يتلاعبون بالرأي العام ‏لدوافع مالية على شاشات التلفزة؟

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