By cedar

نفذ الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، إعتصاما في ساحة رياض الصلح وأقفلوا الطريق، مطالبين باقرار مرسوم تعيينهم .

وطالب علي اسكندراني، في كلمة ألقاها، ب”إقرار مرسوم تعيينهم قبل الإنتخابات”. وقال: “إننا سنحاسب في الإنتخابات ونضع ورقة بيضاء إذا لم يحل موضوع الموظفين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية”.

بدوره، طالب محمد المصري “مجلس الوزراء بإقرار مراسيم التعيين وعدم المماطلة بها”، مؤكدا “أن محاربة الفساد والإصلاح ومستقبل هذا الوطن مبنية على أساس الكفاءة بعيدا عن الطائفية والمذهبية، مستغربا “تهميش مباراة مجلس الخدمة المدنية كأساس للتوظيف في القطاع العام”.

أقراء المزيد من المصدر: إعتصام للناجحين في الخدمة المدنية للمطالبة بتعيينهم