By leb
اخمد عناصر الدفاع المدني في صيدا صباح اليوم حريق في سيارة على طريق الرميلة تحمل الرقم 111358 وتعود للمواطن (س.عيسى) من بلدة جون واقتصرت الأضرار على الماديات .
أقراء المزيد من المصدر: اخماد حريق سيارة على طريق الرميلة
By leb
اخمد عناصر الدفاع المدني في صيدا صباح اليوم حريق في سيارة على طريق الرميلة تحمل الرقم 111358 وتعود للمواطن (س.عيسى) من بلدة جون واقتصرت الأضرار على الماديات .
أقراء المزيد من المصدر: اخماد حريق سيارة على طريق الرميلة
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!