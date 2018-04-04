اخماد حريق سيارة على طريق الرميلة

By leb

اخمد عناصر الدفاع المدني في صيدا صباح اليوم حريق في سيارة على طريق الرميلة تحمل الرقم 111358 وتعود للمواطن (س.عيسى) من بلدة جون واقتصرت الأضرار على الماديات .

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