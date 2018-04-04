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اخماد حريق سيارة على طريق الرميلة

Posted by on April 4, 2018 0 Comment

By leb

اخمد عناصر الدفاع المدني في صيدا صباح اليوم حريق في سيارة على طريق الرميلة تحمل الرقم 111358 وتعود للمواطن (س.عيسى) من بلدة جون واقتصرت الأضرار على الماديات .

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