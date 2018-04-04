آخر الأخبار
Home » لبنان » الجميل للائحة نبض الجمهورية القوية: نتمنى أن نكون سويا بعد الانتخابات في معركة استرداد السيادة

الجميل للائحة نبض الجمهورية القوية: نتمنى أن نكون سويا بعد الانتخابات في معركة استرداد السيادة

Posted by on April 4, 2018 0 Comment

By admin

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي لائحة “نبض الجمهورية القوية” عن دائرة الشمال الثالثة، والتي تضم النواب: سامر سعاده، ستريدا جعجع، فادي كرم والمرشحين: ميشال الدويهي، البير اندراوس، جوزيف اسحق، فادي سعد، قيصر معوض، ماريوس البعيني وجورج منصور، في حضور نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ […]

أقراء المزيد من المصدر: الجميل للائحة نبض الجمهورية القوية: نتمنى أن نكون سويا بعد الانتخابات في معركة استرداد السيادة

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com