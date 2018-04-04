الجميل للائحة نبض الجمهورية القوية: نتمنى أن نكون سويا بعد الانتخابات في معركة استرداد السيادة

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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي لائحة “نبض الجمهورية القوية” عن دائرة الشمال الثالثة، والتي تضم النواب: سامر سعاده، ستريدا جعجع، فادي كرم والمرشحين: ميشال الدويهي، البير اندراوس، جوزيف اسحق، فادي سعد، قيصر معوض، ماريوس البعيني وجورج منصور، في حضور نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ […]

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