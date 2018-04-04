الداود: الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري في تحرير كامل الغوطة أعاد اليها الامن والسلام

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حيا الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي فيصل الداود، في بيان، “الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه، في تحرير كامل الغوطة الشرقية من الارهابيين، فأعاد اليها الامن والسلام، والى دمشق الاستقرار وأهاليه الطمأنينة”. واعتبر أنه “انجاز استراتيجي في محاربة المؤامرة على سوريا شعبا وجيشا وقيادة، وفي اسقاط مشروع تقسيمها، اذ مع استعادة الغوطة الشرقية […]

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