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افتتح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أعمال “الملتقى السنوي لمجموعة مدراء الالتزام ومكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية”، تحت شعار “يد واحدة لمواجهة تحديات مصارفنا العربية”، برعاية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في فندق “فينيسيا”، في حضور رئيس الاتحاد رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه، الامين العام لاتحاد المصارف العربية والامين […]

أقراء المزيد من المصدر: المشنوق في ملتقى مكافحة غسل الأموال: يد واحدة لمواجهة تحديات مصارفنا العربية