By leb
جعجع: أدعو جميع المواطنين في أقضية بشري، زغرتا، الكورة والبترون إلى التصويت إلى هذه اللائحة إنطلاقاً من الأشخاص التي تضمهم والأحزاب التي تمثلها
أقراء المزيد من المصدر: جعجع: أدعو للتصويت للائحة بشري، زغرتا، الكورة والبترون
By leb
جعجع: أدعو جميع المواطنين في أقضية بشري، زغرتا، الكورة والبترون إلى التصويت إلى هذه اللائحة إنطلاقاً من الأشخاص التي تضمهم والأحزاب التي تمثلها
أقراء المزيد من المصدر: جعجع: أدعو للتصويت للائحة بشري، زغرتا، الكورة والبترون
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