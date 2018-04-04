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جعجع: أدعو للتصويت للائحة بشري، زغرتا، الكورة والبترون

Posted by on April 4, 2018 0 Comment

By leb

جعجع: أدعو جميع المواطنين في أقضية بشري، زغرتا، الكورة والبترون إلى التصويت إلى هذه اللائحة إنطلاقاً من الأشخاص التي تضمهم والأحزاب التي تمثلها

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