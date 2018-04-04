By leb

جعجع: أدعو جميع المواطنين في أقضية بشري، زغرتا، الكورة والبترون إلى التصويت إلى هذه اللائحة إنطلاقاً من الأشخاص التي تضمهم والأحزاب التي تمثلها

أقراء المزيد من المصدر: جعجع: أدعو للتصويت للائحة بشري، زغرتا، الكورة والبترون