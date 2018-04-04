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حريق داخل شقة سكنية في الكروم / الصرفند

Posted by on April 4, 2018 0 Comment

By admin

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة سكنية تقع في الطبقة الرابعة من احد المباني السكنية في الكروم / الصرفند-الزهراني. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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