By admin
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة سكنية تقع في الطبقة الرابعة من احد المباني السكنية في الكروم / الصرفند-الزهراني. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
أقراء المزيد من المصدر: حريق داخل شقة سكنية في الكروم / الصرفند
By admin
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة سكنية تقع في الطبقة الرابعة من احد المباني السكنية في الكروم / الصرفند-الزهراني. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
أقراء المزيد من المصدر: حريق داخل شقة سكنية في الكروم / الصرفند
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