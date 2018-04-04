حريق داخل شقة سكنية في مجدل عنجر

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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الاولى من مبنى سكني في مجدل عنجر-البقاع الاوسط. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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