By admin
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الاولى من مبنى سكني في مجدل عنجر-البقاع الاوسط. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
أقراء المزيد من المصدر: حريق داخل شقة سكنية في مجدل عنجر
By admin
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الاولى من مبنى سكني في مجدل عنجر-البقاع الاوسط. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
أقراء المزيد من المصدر: حريق داخل شقة سكنية في مجدل عنجر
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