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حريق داخل شقة سكنية في مجدل عنجر

Posted by on April 4, 2018 0 Comment

By admin

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الاولى من مبنى سكني في مجدل عنجر-البقاع الاوسط. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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