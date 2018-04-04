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رابطة الثانوي ترفض تمويل الدولة سلسلة القطاع الخاص وتعلن الإضراب ليوم واحد

Posted by on April 4, 2018 0 Comment

By admin

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعها الدوري، وجددت “رفضها التزام الدولة دفع زيادة الدرجات الست للمعلمين في المدارس الخاصة، لإضراره بالمدرسة والثانوية الرسميتين، اللتين ما زالتا في حاجة إلى متطلبات لم تقم الدولة بواجب تأمينها”. وسألت الرابطة في بيان: “هل أصبح لدى الدولة فائض مالي كي توزعه؟ إن كان الأمر […]

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