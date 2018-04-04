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عاجل: سقوط طائرة حربية أمريكية بولاية لاس فيغاس

Posted by on April 4, 2018 0 Comment

By leb

سلاح الجو الامريكي: سقوط طائرة حربية أمريكية من نوع F 16 فوق قاعدة نيفادا الجوية بولاية لاس فيغاس الأمريكية ومصير طاقمها مجهول حتى الآن

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