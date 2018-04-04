By leb
سلاح الجو الامريكي: سقوط طائرة حربية أمريكية من نوع F 16 فوق قاعدة نيفادا الجوية بولاية لاس فيغاس الأمريكية ومصير طاقمها مجهول حتى الآن
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: سقوط طائرة حربية أمريكية بولاية لاس فيغاس
By leb
سلاح الجو الامريكي: سقوط طائرة حربية أمريكية من نوع F 16 فوق قاعدة نيفادا الجوية بولاية لاس فيغاس الأمريكية ومصير طاقمها مجهول حتى الآن
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: سقوط طائرة حربية أمريكية بولاية لاس فيغاس
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