عون استقبل وفداً من الاتحاد اللبناني لرياضة مصارعة الذراع برئاسة العنداري

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الرئيس عون استقبل وفداً من الاتحاد اللبناني لرياضة مصارعة الذراع “الكباش” برئاسة السيد كريم العنداري الذي قدم الى رئيس الجمهورية البطلين جورج بجاني ومارك باسيل اللذين فازا بالميدالية الذهبية للبطولة الدولية لرياضة ” الكباش” التي اقيمت في ايطاليا الشهر الماضي. وقد عرض العنداري للرئيس عون المسار الذي سلكته رياضة ” الكباش” في لبنان وتشكيل اول […]

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