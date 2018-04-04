لائحة الوفاء لبيروت: لسنا على استعداد لتوريث احفاد احفادنا مليارات الدولارات من الدين العام

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أطلقت لائحة “الوفاء لبيروت” في دائرة بيروت الأولى برنامجها الانتخابي، في فندق royal tulip – الاشرفية، بعد ظهر اليوم، وهي تضم روبير عبدو الأبيض رئيسا عن مقعد الروم الارثوذكس، جينا جميل الشماس عن مقعد الاقليات، روجه امال الشويري عن المقعد الماروني وانطوان جوزف قلايجيان عن مقعد الارمن الكاثوليك. بعد النشيد الوطني، ألقى الأبيض كلمة اللائحة […]

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