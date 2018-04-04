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عرضت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستحقين للتفرغ في الجامعة اللبنانية في بيان، “موضوع سلسلة الرتب والرواتب وصندوق التعاضد وما بينهما من حقوق مهدورة للأستاذ الجامعي”. واشارت الى انه “بعد المؤتمر الصحافي لرئيس الرابطة محمد صميلي وإعلانه الإضراب التحذيري، وعلى رغم الجراحات والآلام التي يتعرض لها الاستاذ المتعاقد الذي ما زال يجهل مصير ملف تفرغه، وعلى […]

أقراء المزيد من المصدر: لجنة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: العمل على معالجة ملف التفرغ وإيصاله الى خواتيمه السعيدة