مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإقرار مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة اليوم

By leb

ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مجلس الوزراء في بيان “إقرار مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، ليصار إلى إصدار مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام […]

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