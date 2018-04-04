By admin

هنأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في مستهل مؤتمر صحافي عقدته اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية وأهل الجامعة اللبنانية خصوصا بمناسبة عيد الفصح المجيد. ورحبت الهيئة في بيان بوسائل الإعلام ومن خلالها توجهت إلى الرأي العام اللبناني بشقيه الرسمي والشعبي وإلى الهيئات النقابية كافة وإلى أهل الجامعة لتشرح لهم الوضع الراهن الذي تعيشه […]

أقراء المزيد من المصدر: متفرغو اللبنانية: إضراب تحذيري طيلة الأسبوع الأول بعد عطلة الأعياد