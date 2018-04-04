نديم الجميل: كنا على صح عندما اعترضنا على فرض انتخاب رئيس للجمهورية من قبل حزب الله

By leb

لخص النائب نديم الجميل الأعمال التي قام بها وسعى الى تحقيقها والمواقف الوطنية التي اتخذها مع حزب الكتائب لإصلاح الخلل والفساد المتفشي في البلد خلال إحتفال أقيم في منطقة الجميزة في الأشرفية في حضور السيدة صولانج بشير الجميل والمرشحين كارول بابيكيان ورياض عاقل وألينا كالوناسيان وحشد من الشخصيات والمواطنين. وقال: “أخذنا الموقف الصح عندما اعترضنا […]

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