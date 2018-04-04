هيئة المبادرة المدنية عين داره: مخطىء من يظن في موسم الإنتخابات أنه فوق القانون وبمنأى عن الملاحقة

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أعلنت هيئة المبادرة المدنية – عين داره أن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون “أحالت إلى مخفر المديرج طلب التوسع بالتحقيق الذي تقدم به المهندس عبدالله حداد، بخصوص التهديدات بالقتل التي طاولته بعد تصدي هيئة المبادرة لمحاولة إعادة إحياء سد عين داره التهجيري، وبعد تصدي الهيئة للجشع المتجدد الذي إبدته مافيا الرمول […]

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