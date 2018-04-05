By leb تشكو أحزاب تاريخية في عدد من دوائر جبل لبنان من أن التكتلات الكبرى إستعملت اسلوباً إلغائياً منعتها من خوض الإنتخابات ولو بمرشح.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: تشكو أحزاب من أن تكتلات كبرى إستعملت اسلوباً إلغائياً
By leb تشكو أحزاب تاريخية في عدد من دوائر جبل لبنان من أن التكتلات الكبرى إستعملت اسلوباً إلغائياً منعتها من خوض الإنتخابات ولو بمرشح.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: تشكو أحزاب من أن تكتلات كبرى إستعملت اسلوباً إلغائياً
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