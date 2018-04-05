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أسرار: تشكو أحزاب من أن تكتلات كبرى إستعملت اسلوباً إلغائياً

Posted by on April 5, 2018 0 Comment

By leb تشكو أحزاب تاريخية في عدد من دوائر جبل لبنان من أن التكتلات الكبرى إستعملت اسلوباً إلغائياً منعتها من خوض الإنتخابات ولو بمرشح.

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