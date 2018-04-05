أسرار: تشكو أحزاب من أن تكتلات كبرى إستعملت اسلوباً إلغائياً

By leb تشكو أحزاب تاريخية في عدد من دوائر جبل لبنان من أن التكتلات الكبرى إستعملت اسلوباً إلغائياً منعتها من خوض الإنتخابات ولو بمرشح.

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