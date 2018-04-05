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اسرار: مرشحون لن يفوا بتعهداتهم بعد الانتخابات بالانضمام الى لوتائح

Posted by on April 5, 2018 0 Comment

By leb تفيد معلومات ان مرشحين ادخلوا في لوائح بعد تعهدهم بالانضمام الى كتلة الذين اتفقوا معهم يرجح انهم لن يفوا بتعهداتهم بعد الانتخابات.

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