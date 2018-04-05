By leb تفيد معلومات ان مرشحين ادخلوا في لوائح بعد تعهدهم بالانضمام الى كتلة الذين اتفقوا معهم يرجح انهم لن يفوا بتعهداتهم بعد الانتخابات.

أقراء المزيد من المصدر: اسرار: مرشحون لن يفوا بتعهداتهم بعد الانتخابات بالانضمام الى لوتائح