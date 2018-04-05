By leb تفيد معلومات ان مرشحين ادخلوا في لوائح بعد تعهدهم بالانضمام الى كتلة الذين اتفقوا معهم يرجح انهم لن يفوا بتعهداتهم بعد الانتخابات.
أقراء المزيد من المصدر: اسرار: مرشحون لن يفوا بتعهداتهم بعد الانتخابات بالانضمام الى لوتائح
By leb تفيد معلومات ان مرشحين ادخلوا في لوائح بعد تعهدهم بالانضمام الى كتلة الذين اتفقوا معهم يرجح انهم لن يفوا بتعهداتهم بعد الانتخابات.
أقراء المزيد من المصدر: اسرار: مرشحون لن يفوا بتعهداتهم بعد الانتخابات بالانضمام الى لوتائح
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