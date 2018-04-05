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الرياشي: سنبحث بعد الفصح في منح تلفزيون لبنان حقوق بث مباريات كأس العالم للعام 2018

Posted by on April 5, 2018 0 Comment

By admin

كشف وزير الاعلام ملحم الرياشي في حديث إلى قناة “الجديد”، أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بعد عيد الفصح للبحث في موضوع منح تلفزيون لبنان حقوق بث مباريات كأس العالم للعام 2018، ومن أجل إيجاد الطريقة المناسبة التي لا تكلف الدولة وتحفظ حقوق كل الناس وحق اللبنانيين بالمشاهدة المجانية للمونديال. ووعد الرياشي المواطن اللبناني بأنه سيبلغه […]

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