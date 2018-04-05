السفير الفرنسي يقلد رئيس الصليب الأحمر اللبناني وسام الإستحقاق الوطني الفرنسي

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قلد السفير الفرنسي في لبنان السيد برونو فوشيه رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي وسام الإستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة فارس تقديراً لخدماته الإنسانية وذلك خلال حفل أقيم في قصر الصنوبر مقر إقامة السفير. مثّل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المستشارة الأولى ميراي عون هاشم وحضر الحفل وفد رفيع من القصر الجمهوري وممثل […]

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