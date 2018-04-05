آخر الأخبار
Home » لبنان » السفير الفرنسي يقلد رئيس الصليب الأحمر اللبناني وسام الإستحقاق الوطني الفرنسي

السفير الفرنسي يقلد رئيس الصليب الأحمر اللبناني وسام الإستحقاق الوطني الفرنسي

Posted by on April 5, 2018 0 Comment

By admin

قلد السفير الفرنسي في لبنان السيد برونو فوشيه رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي وسام الإستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة فارس تقديراً لخدماته الإنسانية وذلك خلال حفل أقيم في قصر الصنوبر مقر إقامة السفير. مثّل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المستشارة الأولى ميراي عون هاشم وحضر الحفل وفد رفيع من القصر الجمهوري وممثل […]

أقراء المزيد من المصدر: السفير الفرنسي يقلد رئيس الصليب الأحمر اللبناني وسام الإستحقاق الوطني الفرنسي

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com