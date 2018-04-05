اللقاء الوطني: انشاء اختصاصات جديدة لفرع الجامعة اللبنانية في الدبية

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دعا “اللقاء الوطني” في اقليم الخروب في بيان “المسؤولين في الدولة،الى ايلاء الاقليم الاهتمام المطلوب لرفع الغبن عنه، والاستجابة السريعة لاحتياجاته الملحة وفق برنامج شامل يضعه اللقاء، ويرفعه للدولة لتعمل على تحقيقه وفق الأولويات الملحة” . وأشار الى ان البرنامج “يشمل لاعادة تأهيل الطرق الرئيسية التي تربطه بالعاصمة وباقي المناطق، واعادة النظر بمخططات التنظيم المدني، […]

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