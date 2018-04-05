جريح جراء حادث سير في جعيتا

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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً من التابعية السورية إلى مستشفى السان جورج في عجلتون اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في جعيتا-كسروان.

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