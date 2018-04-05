By admin
نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً من التابعية السورية إلى مستشفى السان جورج في عجلتون اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في جعيتا-كسروان.
أقراء المزيد من المصدر: جريح جراء حادث سير في جعيتا
By admin
نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً من التابعية السورية إلى مستشفى السان جورج في عجلتون اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في جعيتا-كسروان.
أقراء المزيد من المصدر: جريح جراء حادث سير في جعيتا
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