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جريح جراء حادث سير في جعيتا

Posted by on April 5, 2018 0 Comment

By admin

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً من التابعية السورية إلى مستشفى السان جورج في عجلتون اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في جعيتا-كسروان.

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