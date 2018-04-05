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استقبل وزير العدل سليم جريصاتي في مكتبه بالوزارة، وفدا من مركز الدفاع المدني من مختلف المناطق، قدم له درعا تكريمية عربون شكر على دعمه الدائم لهم، وعرض معهم أوضاع الدفاع المدني واستمع الى مطالبهم. جريصاتي وأوضح وزير العدل أن “عناصر الدفاع المدني هم جنود مجهولون لا يعرفهم الفرد الا في المتاعب”، منوها ب”سرعة استجابتهم للمساعدة […]

أقراء المزيد من المصدر: جريصاتي تسلم من وفد الدفاع المدني درعا تكريمية: جنود مجهولون لا يعرفهم الفرد الا في المتاعب