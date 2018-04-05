By leb

وفي وقتٍ ترصد الاوساط السياسية أجواء اللقاءات التي عقدها المستشار الملكي السعودي نزار العلولا في الساعات الاخيرة، كشفَت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ الخلوة الخماسية التي عقِدت امس الاوّل في فندق “فينيسيا” وجَمعت الى العلولا، القائمَ بالاعمال السعودي وليد البخاري والرئيس سعد الحريري ورئيس “القوات” سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط ركّزت على 3 نقاط أساسية: […]

أقراء المزيد من المصدر: خلوة فينيسيا مع العلولا : للتواصل والتنسيق بين “القوات” و”الاشتراكي” و”المستقبل