دورات تدريبية لماكينة المردة الانتخابية في جرد البترون

By leb

أطلقت الماكينة الانتخابية لتيار المردة في جرد قضاء البترون دوراتها التدريبية للمندوبين، خلال إجتماع عقد في فندق “دوما”، تحضيرا للاستحقاق الانتخابي والعملية الانتخابية في 6 ايار المقبل بمشاركة فريق من المحامين والمتخصصين في التواصل الالكتروني في تيار المردة تولوا تقديم شرح مفصل عن القانون وكيفية الاقتراع والفرز وإعطاء النتائج. حضر اللقاء اعضاء الماكينة الانتخابية من […]

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