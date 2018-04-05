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دورات تدريبية لماكينة المردة الانتخابية في جرد البترون

Posted by on April 5, 2018 0 Comment

By leb

أطلقت الماكينة الانتخابية لتيار المردة في جرد قضاء البترون دوراتها التدريبية للمندوبين، خلال إجتماع عقد في فندق “دوما”، تحضيرا للاستحقاق الانتخابي والعملية الانتخابية في 6 ايار المقبل بمشاركة فريق من المحامين والمتخصصين في التواصل الالكتروني في تيار المردة تولوا تقديم شرح مفصل عن القانون وكيفية الاقتراع والفرز وإعطاء النتائج. حضر اللقاء اعضاء الماكينة الانتخابية من […]

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